Maroc/Djibouti: Signature d’une convention de partenariat pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap

mardi, 9 juillet, 2024 à 15:18

Rabat – Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et l’Agence Nationale des Personnes Handicapées de Djibouti (ANPH), pour favoriser le partage des expériences en matière de promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Cet accord vise le partage d’expertise entre les deux pays dans le domaine de la formation des professionnels et des familles pour la prise en charge des personnes autistes, le renforcement de la coopération bilatérale et l’échange en matière de pratiques législatives, de recherches et d’études visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a passé en revue les réalisations du Royaume dans le domaine de la promotion des droits des personnes en situation de handicap, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, citant, à cet égard, le système de protection sociale et le décret portant sur l’attribution d’une carte aux personnes en situation de handicap, adopté par le Conseil de gouvernement en mai dernier, ainsi que les efforts déployés pour digitaliser ce domaine.

La signature de cet accord permettra aux deux parties d’échanger leurs expériences en vue d’assurer l’insertion sociale de cette frange de la société, a souligné Mme Hayar, précisant que la délégation djiboutienne aura l’occasion de visiter nombre de centres sociaux pour s’imprégner de l’expérience marocaine.

Pour sa part, le Directeur Général de l’ANPH, Doualeh Said Mahamoud a fait part de la volonté de Djibouti de tirer profit de l’expérience du Royaume dans le domaine de la promotion des droits des personnes en situation de handicap, notant que la convention de partenariat contribuera à promouvoir l’échange de bonnes pratiques et à consolider le partenariat et la coopération entre les deux pays en la matière.

Et de préciser que l’Agence Nationale des Personnes Handicapées de Djibouti, créée en mai 2018, vise à concrétiser le principe d’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap et à permettre à cette frange de la société de participer aux efforts de développement économique et social du pays à la faveur de plusieurs initiatives.