Maroc/Japon : lancement d’un projet de développement des capacités au profit des pays africains

mercredi, 31 mai, 2023 à 22:20

Trois conventions de partenariats ont été signées, mercredi à Casablanca, entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, la Bourse de Casablanca, la Fédération Mondiale des Bourses (WFE) et l’institut britannique Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), pour renforcer la formation des jeunes dans le domaine de la finance.