Maroc/Madagascar : deux accords pour renforcer la coopération bilatérale

vendredi, 14 juin, 2024 à 15:55

Rabat – Le Maroc et Madagascar ont signé, vendredi à Rabat, deux accords, le premier dans le domaine de la santé alors que le second concerne l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service des deux pays.

Ces accords de coopération ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue malagasy, Mme Rasata Rafaravavitafika, actuellement en visite de travail au Maroc.

La signature de ces accords traduit la volonté des deux pays de renforcer davantage leur coopération, a souligné la ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain.