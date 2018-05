Marrakech : M. Bourita s’entretient avec des ministres africains et européens au sujet de la migration

mercredi, 2 mai, 2018 à 16:13

Marrakech- Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, au eu, mercredi à Marrakech, des entretiens avec plusieurs ministres africains et européens ainsi qu’avec des diplomates onusiens, portant sur la problématique migratoire, en marge des travaux de la cinquième Conférence du dialogue euro-africain sur la la migration et le développement.