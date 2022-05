Marrakech : Mme Hayar met en avant “la politique sociale” du gouvernement pour la période 2021-2026

mardi, 31 mai, 2022 à 19:35

Marrakech – La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Mme Aouatif Hayar, a présenté mardi à Marrakech, les principaux axes de “la politique sociale” du gouvernement dans le cadre de son programme pour la période 2021-2026.

“Cette politique sociale vise à garantir l’égalité des chances pour tous les citoyens, renforcer le capital humain à travers la mise en œuvre du chantier Royal de généralisation de la protection sociale et la mise en place d’un véritable système d’assistance sociale ciblant les familles en précarité et fournissant une protection sanitaire de qualité, à même de préserver la dignité de tous les Marocains”, a expliqué la ministre qui prenait part aux travaux de l’édition 2022 du Sommet Euro-Méditerranéen des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires.