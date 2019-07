Message de SM le Roi au Président égyptien

lundi, 1 juillet, 2019 à 16:56

La deuxième phase de la campagne de sensibilisation autour des services digitalisés de la conservation foncière auprès des usagers marocains établis à l’étranger, a été lancé lundi à Rabat à l’initiative conjointe du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).