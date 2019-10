Migration: Pays d’accueil, le Maroc appelé à réviser son cadre juridique et institutionnel (ministre)

jeudi, 24 octobre, 2019 à 17:27

Skhirat-Le statut du Maroc en tant que terre d’accueil des migrants et non seulement un pays de passage implique une révision du cadre juridique et institutionnel y afférent selon une approche conciliant droits humains et engagements internationaux, a affirmé jeudi à Rabat le ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des relations avec le parlement, Mustapha Ramid.

Lors d’une conférence initiée par l’Ordre des avocats de Rabat sur “la migration à l’heure des mutations mondiales : impact sur le référentiel juridique”, le ministre a souligné que la politique adoptée par le Royaume observe pleinement les engagements internationaux.