Ministère du tourisme : les femmes occupent 23% des postes de responsabilité

lundi, 9 mars, 2020 à 15:29

Rabat – Les femmes occupent 47% des postes et 23% des postes de responsabilité au sein du ministère, a indiqué lundi à Rabat la ministre du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Lors d’une cérémonie à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Mme Fettah Alaoui a salué le travail, l’engagement et la mobilisation des femmes-fonctionnaires du ministère ainsi que les efforts initiés dans le domaine des droits des femmes sous les Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Cette célébration, a-t-elle rappelé, est l’occasion d’évoquer les avancées majeures qu’a connues le Maroc dans le domaine des droits des femmes au lendemain de l’adoption de la constitution de 2011, avec l’adoption d’un arsenal juridique favorable à la promotion des droits des femmes et l’engagement du gouvernement à encourager les projets visant la promotion de la condition de la femme dans la société.

Dans le même sillage, la ministre a affirmé que la responsabilité du ministère du Tourisme est plus grande que celle des autres ministères dans le domaine des droits des femmes puisqu’il œuvre à la promotion des droits des femmes artisanes et des femmes opérant dans le domaine de l’économie sociale avec un accent particulier sur le monde rural et semi-rural.

Elle a par la même occasion rendu hommage aux femmes des quatre départements de son ministère pour leur dévouement professionnel, leur engagement ainsi que leur mobilisation, tout en les invitant à militer dans le domaine politique et social et à inculquer à leurs enfants les principes d’égalité-genre et les impliquer dans la question de la femme.

La ministre a dans ce contexte appelé à encourager le droit de la femme, le travail de la femme et l’implication de la femme dans l’ensemble des plans économiques et sociaux du pays.

“Nos femmes ont du talent et de l’engagement et il faut qu’on le reconnaisse”, a-t-elle dit.