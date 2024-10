Ministère de l’Éducation nationale : Passation de pouvoirs entre MM. Berrada et Benmoussa

jeudi, 24 octobre, 2024 à 12:41

Rabat – La cérémonie de passation de pouvoirs entre M. Mohamed Saad Berrada, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et son prédécesseur Chakib Benmoussa, a eu lieu, jeudi à Rabat, en présence de directeurs centraux et de plusieurs responsables du ministère.

À cette occasion, M. Berrada a exprimé sa fierté de la confiance royale et s’est engagé à redoubler d’efforts pour mener à bien les projets en cours dans les domaines de l’éducation, du préscolaire et des sports.

Le ministre a souligné, en outre, que toute réforme dans ce secteur doit impliquer les différents acteurs et partenaires, notamment les parents d’élèves, dont les suggestions constituent une valeur ajoutée aux efforts fournis par les services centraux, les directions régionales et les académies de l’éducation et de la formation.

Il a également mis l’accent sur l’importance de renforcer les structures de l’enseignement primaire dans les écoles publiques, relevant que ce niveau est essentiel pour forger la personnalité de l’élève et garantir son succès dans les niveaux supérieurs.

De son côté, M. Benmoussa a salué les compétences dont regorge le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports tant au niveau central que régional, estimant qu’elles sont en mesure d’accompagner les chantiers en cours et de mettre en œuvre les réformes ambitieuses dans ce secteur.