Le ministère de l’Enseignement supérieur adhère au programme DATA-TIKA de la CNDP

vendredi, 30 décembre, 2022 à 14:41

Rabat – Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a adhéré au programme DATA-TIKA de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

Cette adhésion a été formalisée suite à la signature, vendredi à Rabat, d’une convention de partenariat par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, en présence des présidents des universités.

Mis en place par la CNDP en juillet 2020, le programme DATA-TIKA vise à protéger de façon proactive le citoyen marocain au sein de l’écosystème numérique et à renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Seghrouchni a souligné qu’en vertu de cette convention, le ministère s’engage à mettre en conformité tous ses traitements de données à caractère personnel avant le 31 janvier 2023, indépendamment des procédures liées aux infractions précédemment constatées, soulignant qu’il s’agit d’un pas positif dans le cadre de l’amélioration de l’écosystème de l’enseignement supérieur au Maroc.

Les universités marocaines seront également concernées par cette mise en conformité dans le traitement des données à caractère personnel qu’elles opèrent, a-t-il noté.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Khalfaoui, s’est félicité de la signature de cette convention qui constitue une occasion pour sensibiliser les différents établissements publics relevant du ministère (Universités, Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique et Agence Nationale d’Évaluation et d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,..) à la protection des données personnelles des étudiants et du corps enseignant.