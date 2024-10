Ministère de l’Enseignement supérieur: Passation de pouvoirs entre MM. El Midaoui et Miraoui

jeudi, 24 octobre, 2024 à 12:29

Rabat – La cérémonie de passation de pouvoirs entre M. Azzedine El Midaoui, que SM le Roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et son prédécesseur M. Abdellatif Miraoui s’est déroulée, jeudi à Rabat, en présence notamment du secrétaire général et de cadres du ministère, ainsi que de présidents d’universités.

A cette occasion, M. El Midaoui s’est dit honoré de la confiance placée en lui par SM le Roi, saluant les efforts considérables déployés par M. Miraoui.

Le ministère de l’Enseignement supérieur est confronté à de nombreux défis et joue un rôle important dans la valorisation du capital humain, a affirmé M. El Midaoui.

A cet égard, il a souligné qu’il déploiera tous les efforts nécessaires à une mise en oeuvre optimale des Hautes Orientations Royales ainsi que des dispositions de la loi cadre N° 51.17 relative au système d’éducation de formation et de recherche scientifique et du programme gouvernemental de manière à faire de l’Université marocaine une locomotive de développement.

Pour sa part, M. Miraoui a félicité son successeur pour la Haute Confiance Royale, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles missions.

Il s’est dit convaincu que M. El Midaoui réussira dans son travail au sein du ministère, grâce à son expertise accumulée dans le secteur de l’enseignement supérieur, tout en saluant les efforts déployés par l’ensemble des fonctionnaires et du capital humain du département dont la gestion se caractérise par l’intelligence collective.