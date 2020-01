Adoption du projet de décret relatif à l’organisation du ministère de l’Intérieur

jeudi, 2 janvier, 2020 à 18:17

Rabat-Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef de gouvernement Saâd Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.19.1086 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’Intérieur.

Présenté par le ministre de l’Intérieur, le projet de décret vise la restructuration et l’amélioration des services centraux du ministère pour leur permettre de mieux s’acquitter des nouveaux rôles que leur confient les textes législatifs et organiques en vigueur, notamment les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.