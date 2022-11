Le ministère de l’Intérieur s’attèle à poursuivre l’opérationnalisation des structures institutionnelles, financières et humaines de la régionalisation (M. Laftit)

mardi, 1 novembre, 2022 à 21:59

Rabat – Les services du ministère de l’Intérieur s’attèlent à poursuivre l’opérationnalisation des structures institutionnelles, financières et humaines de la régionalisation, ainsi qu’à généraliser plusieurs mesures opérationnelles et procédurales associées à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Présentant les grandes lignes du budget sectoriel du ministère de l’Intérieur au titre de l’année 2023 devant la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, M. Laftit a souligné que la contractualisation entre l’Etat et les régions constitue un mécanisme efficace de mise en œuvre des principes de convergence et de coordination, à travers l’élaboration de programmes conjoints fondés sur une vision intégrée, ainsi que sur l’harmonie et la complémentarité entre la vision de développement des régions et les stratégies nationales et le renforcement du partenariat multiparitite, public/privé.

L’engagement dans la mise en œuvre du modèle de développement contribuera progressivement à la consolidation et au développement des structures de gouvernance territoriale en général, en créant des modes de gestion innovants, inclusifs et efficaces dans le domaine du développement régional et intersectoriel, notamment à travers la mise en œuvre de programmes et projets transversaux, ainsi que de projets multi-financés (public et privé) et avec d’autres formes de financement de l’économie mixte, a-t-il poursuivi.

Le ministre a fait observer que grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la construction de l’édifice de la régionalisation avancée avance à un rythme rapide et connait un dynamisme croissant axé sur des perceptions de terrain et des approches efficaces, intégrantes et multidimensionnelles, issues des spécificités et de la réalité de l’expérience marocaine accumulée au fil des années dans le domaine de la décentralisation et de la régionalisation.

Pour accompagner les collectivités territoriales, a-t-il ajouté, le ministère de l’Intérieur continue d’apporter son appui technique et financier, que ce soit au niveau de la planification, de l’aménagement du territoire et de l’élaboration des programmes de développement régional, qu’au niveau des réseaux publics de proximité et des installations et programmes publics locaux ou du développement des compétences et de promotion de la transformation numérique afin d’améliorer les prestations et répondre aux demandes de l’usager et de l’investisseur.

S’agissant de l’élaboration des programmes de développement régional, M. Laftit a fait savoir que 11 régions sur 12 ont approuvé leurs programmes de développement (PDR), précisant que ces programmes ont été adoptés également par le ministère, à l’exception de celui de la région de Drâa-Tafilalet qui est en cours d’élaboration.

Quant à la préparation des contrats-programmes entre l’Etat et les régions pour la période 2020-2022, le ministre a indiqué que la première génération de ces contrats a été préparée afin de mettre en œuvre les projets prioritaires contenus dans les Programmes de développement régionaux, notant, dans ce cadre, que quatre contrats-programmes ont été déjà signés avec les régions de Fès-Meknès, Dakhla-Oued Eddahab, Béni Mellal-Khenifra et Guelmim-Oued Noun, tandis que ceux pour les autres régions sont soit en cours de signature soit en phase d’élaboration, à l’exception de la région de Drâa-Tafilalet, dont le programme de développement régional n’a pas encore été élaboré.

Concernant les contrats des programmes de développement intégré des trois régions du sud du Royaume, M. Laftit a fait savoir que le ministère, dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles pour l’année 2022, a pris l’initiative de transférer les contributions financières engagées dans le cadre des conventions de partenariat relatives à ces régions, rappelant que le coût financier total des projets objet du Nouveau modèle de développement des régions du sud est estimé à environ 81 milliards de Dirhams, destinés à la réalisation de près de 700 projets.

Dans le but de permettre aux conseils des régions de signer des projets de schémas régionaux pour l’aménagement du territoire, le ministère s’est efforcé d’accompagner les Conseils des régions dans ce domaine, en examinant les dossiers de ces projets, a-t-il poursuivi, ajoutant que, jusqu’à présent, les décisions prises concernant les projets des schémas régionaux de dix régions ont été approuvés, tandis que ceux de deux autres régions sont encore à l’étude (Casablanca-Settat et Drâa-Tafilalet).

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural 2017-2023, M. Laftit a affirmé que le ministère poursuit la mise en œuvre des projets programmés et œuvre pour accélérer leur opérationnalisation, en accompagnant les commissions régionales de développement de l’espace rural et des zones de montage où un travail est en cours pour compléter et mettre à jour la cartographie des disparités territoriales, notamment à travers la mise en place d’un système d’information au niveau des régions et des provinces permettant aux acteurs du développement territorial d’inclure les projets programmés et réalisés dans la base de données de ce système.