Le ministère œuvrera à traiter toutes les problématiques liées à la réhabilitation des sites historiques menacés à Safi

samedi, 18 janvier, 2020 à 18:56

Safi- Le ministère œuvrera, en collaboration avec l’ensemble des parties concernées, à traiter toutes les problématiques relatives à la réhabilitation des sites historiques menacés à Safi, dont notamment Ksar El Bhar, a souligné samedi à Safi, le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

Le ministère accorde un intérêt particulier à la préservation des sites historiques et leur réhabilitation afin qu’ils soient des lieux attractifs et une destination privilégiée des touristes marocains et étrangers, a indiqué M. Abyaba dans une déclaration à la presse lors d’une visite effectuée à plusieurs monuments historiques de la cité de l’Océan, dont Ksar El Bhar (château de la mer), la Cathédrale portugaise de Safi et Dar Es-Sultan.