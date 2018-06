Le ministère de la réforme de l’administration réaffirme son engagement à élaborer et mettre en oeuvre les projets de réformes en toute transparence

lundi, 4 juin, 2018 à 18:38

Rabat – Le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique a réaffirmé son engagement à élaborer et mettre en oeuvre les projets et les mesures de réformes en toute transparence et ce dans le cadre de la coordination gouvernementale et en concertation avec les partenaires sociaux.