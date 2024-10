Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille : Passation de pouvoirs entre Mmes Ben Yahia et Hayar

jeudi, 24 octobre, 2024 à 18:41

Rabat – La cérémonie de passation de pouvoirs entre Mme Naima Ben Yahia que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommée ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, et sa prédécesseure Aawatif Hayar, a eu lieu, jeudi à Rabat, en présence de plusieurs responsables du ministère.

À cette occasion, Mme Ben Yahia a exprimé sa fierté de la confiance Royale, faisant part de son engagement à continuer à œuvrer dans la continuité, avec sérieux et de manière responsable, pour répondre aux attentes des citoyens et citoyennes et mettre en œuvre le programme gouvernemental selon une nouvelle méthodologie de travail.

Elle a, en outre, salué les efforts déployés par Mme Hayar qui ont permis la réussite de plusieurs programmes, se félicitant par la même occasion des compétences dont dispose le ministère.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment de M. Abdeljebbar Rachidi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, chargé de l’Insertion sociale.