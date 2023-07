Le ministre des AE omanais souligne la convergence de vues avec le Maroc sur plusieurs questions aux niveaux arabe et mondial

mardi, 4 juillet, 2023 à 21:38

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères omanais, Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Busaidi, a affirmé, mardi à Rabat, que les points de vue du Maroc et de son pays convergent sur plusieurs sujets d’importance aux niveaux arabe et mondial.

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains à l’étranger, Nasser Bourita, au terme des travaux de la 6ème session de la Commission mixte maroco-omanaise, M. Bin Hamoud Al Busaidi a assuré que cette rencontre a permis aux deux parties de discuter de plusieurs problématiques et actualités spécifiques aux pays arabes et d’autres parties du monde, soulignant la similitude qui existe entre les deux parties dans le diagnostic, la compréhension et le traitement de ces questions, ainsi que dans l’approfondissement de la coopération et du travail commun afin de trouver des solutions adaptées aux enjeux actuels.

“Ensemble, nous travaillons avec tous les moyens dont nous disposons pour rapprocher les points de vue et ancrer les valeurs communes auxquelles nous croyons, en respectant l’intégrité territoriale des pays ainsi que leur souveraineté, avec le droit international et ses principes comme référence”, a ajouté le ministre omanais.

A cet égard, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman a exprimé ses vifs remerciements au Royaume, un pays doté d’une riche histoire et d’une civilisation authentique, pour les efforts déployés dans ce cadre, lui souhaitant stabilité, sûreté et prospérité.

Concernant le Sahara marocain, M. Bin Hamoud Al Busaidi a exprimé son espoir à ce qu’une solution globale, juste et pacifique soit trouvée à ce différend à travers le plan d’autonomie marocain.

Par ailleurs, il a souligné que les peuples omanais et marocains sont profondément liés, précisant que les deux pays entretiennent un fort rapprochement malgré la distance géographique qui les sépare.

Dans ce contexte, le ministre omanais a indiqué que de nombreuses opportunités de partenariats maroco-omanais existent, notamment dans le domaine économique, la recherche scientifique, les technologies, la transition numérique, l’économie verte, les énergies renouvelables et la lutte contre les changements climatiques.

En outre, le ministre des Affaires étrangères omanais s’est dit convaincu du potentiel d’investissement du secteur privé dans les deux pays, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises.