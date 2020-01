La ministre espagnole des Affaires étrangères souligne l’excellence des relations maroco-espagnoles

samedi, 25 janvier, 2020 à 0:02

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a affirmé, vendredi à Rabat, que les relations entre le Maroc et l’Espagne reposent sur la confiance mutuelle et des liens humains, ajoutant que les deux pays œuvrent à faire de ses relations un modèle de partenariat entre deux pays voisins.