Le ministre gambien des AE réaffirme le soutien ferme de son pays à la marocanité du Sahara

mardi, 17 mai, 2022 à 12:57

Rabat – Le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, a réaffirmé, mardi à Rabat, le soutien ferme de son pays à la marocanité du Sahara.

“C’est ma première visite officielle au Maroc après la formation du nouveau gouvernement en Gambie, un fait qui démontre amplement l’excellence des relations entre nos deux pays et je saisis cette occasion pour réaffirmer, sans ambages et sans ambiguïté aucune, le soutien de mon pays à la marocanité du Sahara”, a souligné M. Taranga lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie gambienne a aussi réitéré le soutien de son pays au plan d’autonomie proposé par le Maroc, rappelant que la Gambie fut le premier pays à ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla, “une zone qui fait partie intégrante du territoire marocain”.