La ministre nigérienne de l’Intégration africaine félicite le Maroc pour la réussite de la Conférence sur l’appui de l’UA au processus politique de l’ONU sur le différend autour du Sahara marocain

mardi, 26 mars, 2019 à 13:44

“Celui qui remportera Istanbul remportera les élections en Turquie” est un adage plein de sens dans la mesure où il résume non seulement l’intensité de la course électorale de dimanche prochain dans le cadre du scrutin municipal, mais aussi l’intensité de la concurrence dans tous les scrutins qu’organise le pays et ce, en raison des spécificités de la ville, son importance politique pour déterminer les résultats de l’élection, d’autant plus qu’elle est le cœur battant du pays, son centre économique, outre sa profondeur historique et symbolique.