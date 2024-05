La ministre sénégalaise des AE exprime son admiration pour le leadership et l’engagement fort de SM le Roi en faveur de la paix, la stabilité et le développement en Afrique

lundi, 27 mai, 2024 à 13:53

Rabat – La ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall, a exprimé, lundi à Rabat, son admiration pour le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et a rendu un hommage appuyé à la vision africaine du Souverain en matière de paix, de stabilité et de développement socio-économique.

Dans le Communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, la ministre sénégalaise a également salué la dynamique enclenchée dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques pour faire de l’espace africain atlantique un cadre géostratégique de coopération et de concertation intra-africaine, pragmatique et opportune.

Mme Fall a, en outre, loué l’action inlassable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la préservation de la sécurité et de l’intégrité cultuelle et spirituelle au niveau du Continent, basée sur la promotion d’un Islam du juste milieu, ouvert et tolérant.

Lors de leur rencontre, M. Bourita et Mme Fall se sont félicités de la tenue de la réunion de coopération tripartite Maroc-Sénégal-Nigeria en janvier dernier à Rabat pour discuter de l’état d’avancement du mégaprojet de gazoduc ouest-africain Nigeria-Maroc et des modalités de renforcement de la coordination et de la coopération dans le cadre de ce projet, symbole de la coopération Sud-Sud.

La République du Sénégal est activement engagée dans ce projet de gazoduc africain-atlantique Nigeria-Maroc, qui, une fois achevé, contribuera à améliorer les conditions de vie de la population et à renforcer l’intégration économique régionale, indique-t-on dans le Communiqué conjoint.