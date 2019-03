Le ministre somalien des AE réitère le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

mardi, 26 mars, 2019 à 23:11

Rabat – Le ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ahmed Isse Awad, a réitéré, mardi à Rabat, le soutien de son pays à la question de l’intégrité territoriale nationale.

A l’issue des entretiens qu’il a eue avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, le chef de la diplomatie somalienne a déclaré lors d’une conférence de presse qu'”en Somalie, nous nous tenons aux côtés du Royaume du Maroc dans la question de son intégrité territoriale, et ce au niveau de toutes les instances”.

Il a salué le soutien permanent apporté par le Maroc à la Somalie “qui remonte à longtemps”, considérant que les accords signés ce mardi entre les deux pays “sont très importants pour le développement et le renforcement des institutions somaliennes”, la Somalie étant confrontée à des défis dans la mise en place de ses institutions, en particulier après les événements politiques traversés par le pays.

M. Isse Awad a affirmé avoir chargé son homologue marocain de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI un message oral de la part du Président somalien, M. Mohamed Abdullahi Mohamed.

Pour sa part, M. Bourita a fait savoir que cette rencontre a été l’occasion de discuter des relations bilatérales entre le Maroc et la Somalie et des moyens de les développer, soulignant que la relation entre les deux pays est “basée sur des échanges concrets depuis longtemps”.

À cette occasion, M. Bourita a salué le soutien indéfectible de la Somalie à l’intégrité territoriale marocaine dans toutes les instances internationales, reflétant ainsi la détermination ferme des deux pays de développer leurs relations.

Au cours de ces discussions, les deux ministres ont abordé, entre autres, les moyens de développer les relations entre les deux pays, tenant compte de la situation actuelle en Somalie et des besoins de ce pays.

M. Bourita a fait noter, à cette occasion, qu’il a été convenu de renforcer l’intérêt accordé au secteur de la formation, que ce soit à travers l’octroi de bourses d’études, ou dans le domaine de la formation professionnelle et de renforcer la coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, et ce afin de soutenir la diplomatie somalienne dans ses actions pour défendre et expliquer l’évolution de la situation au sein de ce pays.