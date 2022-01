Mise en valeur de l’ancienne Médina d’Essaouira : Mme El Mansouri souligne la nécessité du respect du cachet architectural de la ville

vendredi, 21 janvier, 2022 à 21:40

Essaouira – La ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, Mme Fatima Zohra El Mansouri, a souligné, vendredi à Essaouira, la nécessité du respect du cachet architectural et de l’identité historique de la ville lors de la réalisation des projets prévus dans le cadre du programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina d’Essaouira (2019-2023).