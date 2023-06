Mise à jour des plans directeurs et renforcement de la gestion financière déconcentrée à la lumière de la nouvelle organisation des secteurs gouvernementaux (M. Akhannouch)

mercredi, 21 juin, 2023 à 12:44

Rabat – Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné, mardi, que des actions seront menées pour mettre à jour les plans directeurs et renforcer la gestion financière déconcentrée à la lumière de la nouvelle organisation des secteurs gouvernementaux et “en réponse à la mise en œuvre des engagements stipulés dans les plans initiaux”.

M. Akhannouch, qui s’exprimait à la Chambre des Conseillers lors de la séance plénière mensuelle sous le thème : “La Charte de la déconcentration administrative et le pari de la justice spatiale et sociale”, a indiqué que le gouvernement veillera à un engagement effectif vis-à-vis des secteurs gouvernementaux en allouant un pourcentage important de ressources financières, pas moins de 30% dans un premier temps du budget sectoriel, aux services déconcentrés (contrairement auparavant: 6%) et ce pour atteindre les objectifs de la politique de déconcentration.

Dans ce cadre, il a noté que la Commission interministérielle de la déconcentration a approuvé le transfert de 29 spécialités supplémentaires liées à l’investissement au niveau territorial en vue d’accélérer la réalisation de cet important volet du processus de déconcentration administrative qui ne dépasse pas les 30% de son objectif.

Il a mis en avant l’importance qu’il convient d’accorder aux chantiers de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, incarnant “la volonté politique et renforçant l’aptitude du gouvernement à répondre à nombre de contraintes qui entravent la mise en œuvre de nombreux programmes et stratégies de développement au niveau territorial”.

M. Akhannouch a relevé le succès “du programme de réduction des disparités territoriales et sociales”, en ce qu’il constitue l’un des partenariats les plus prometteurs entre l’Etat et les régions, conformément aux principes de régionalisation et de déconcentration administrative.

Il a souligné que ce Programme offre, à travers les secteurs ciblés, un terrain fertile pour activer les compétences communes entre l’Etat et les collectivités, notamment la généralisation de l’approvisionnement en eau potable et en électricité, le désenclavement et le réaménagement du monde rural.

Dans ce sens, ajoute le chef du gouvernement, au cours de la période 2017-2023, sept plans de travail annuels ont été approuvés et signés entre la Commission nationale de Développement de l’Espace Rural et des Zones de Montagne (CNDERZM) et les 12 comités régionaux, avec un budget estimé à 48 milliards de dirhams, (Environ 96% du budget programmé jusqu’en 2023) et la mobilisation de 38,5 milliards de dirhams de crédits financiers, à raison de 77% de la couverture financière programmée.

Il a relevé qu’à fin 2022, 9.499 projets avaient été réalisés dans les collectivités territoriales relevant du monde rural, dont 8.207 projets d’infrastructures et 1.292 acquisitions de véhicules (ambulances, unités mobiles, bus de transport scolaire et équipements médicaux et scolaires), notant que les travaux ont été achevés avec 6.535 projets à la même date.

Le chef du gouvernement a également mis en relief la construction et l’entretien de plus de 18.300 km de routes et de chemins, ainsi que la construction et l’entretien de 165 installations techniques, en plus de 745 infrastructures pour le secteur de la santé et 2.743 pour le secteur de l’enseignement.

Il a noté l’entretien de 655 réseaux d’eau potable, ainsi que le raccordement individuel, mixte ou par bornes-fontaines à travers 25.236 opérations, en plus de l’électrification de plus de 967 douars.

M. Akhannouch a indiqué que les réalisations matérielles comprenaient également l’équipement des infrastructures avec respectivement 631 et 109 opérations dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, outre l’acquisition de 759 ambulances et unités médicales mobiles, ainsi que de 886 véhicules de transport scolaire.

Il a souligné que le gouvernement, et en application des Hautes Directives Royales, a continué à travers la nouvelle charte de l’investissement à déployer des efforts et à stimuler l’investissement privé, comme un moyen de sortie de crise et un mécanisme important pour consolider les fondements sociaux de l’État et établir une économie nationale stimulante, équitable et durable.

Afin d’atteindre les objectifs stratégiques de ces chantiers, M. Akhannouch a souligné que le gouvernement a pris l’initiative de prendre un certain nombre d’actions et de mesures, notamment en donnant la priorité aux projets d’investissement générateurs d’opportunités d’emploi, en tenant compte du principe d’équité territoriale dans la répartition des investissements, et en encourageant les investissements prometteurs pour l’économie nationale, et en approuvant un système de nouvelles subventions.