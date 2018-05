MM. Amara et Zarrou reçus à Abidjan par le président Ouattara

mardi, 1 mai, 2018 à 20:53

Abidjan – Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu, lundi à Abidjan, une délégation marocaine conduite par le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, et le président du directoire de Marchica Med, Said Zarrou.