Mme Boucetta à Paris pour préparer la 14ème Réunion de Haut Niveau France-Maroc prévue en décembre prochain dans la capitale française

jeudi, 12 septembre, 2019 à 23:14

Paris- La Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), Mme Mounia Boucetta, a rencontré, jeudi à Paris, le Secrétaire général du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), M. François Delattre pour la réunion de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des conclusions de la 13ème Réunion de Haut Niveau (RHN) entre le Maroc et la France qui a eu lieu au Maroc en novembre 2017.