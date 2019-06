Mme Boucetta représente Sa Majesté le Roi à la cérémonie d’investiture du nouveau Président du Salvador

dimanche, 2 juin, 2019 à 17:11

San Salvador- Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mme Mounia Boucetta, s’est rendue samedi en visite officielle à la République du Salvador pour représenter le Souverain à la cérémonie officielle d’investiture du nouveau Président élu, M. Nayib Bukele.

Lors de la présentation des vœux, le Président du Salvador a chargé la Secrétaire d’État de transmettre ses salutations chaleureuses à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, en remerciant le Maroc pour sa participation à la cérémonie de son investiture en tant que Président du Salvador.

En marge de cette cérémonie, à laquelle ont pris part des représentants d’environ 90 pays, la délégation marocaine a eu des rencontres avec de nombreux hauts responsables de ce pays d’Amérique centrale, durant lesquelles les deux parties se sont accordées sur la nécessité d’examiner les voies et moyens à mettre en œuvre pour donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales entre les deux pays et donner plus de contenu à leur coopération.

La redynamisation des relations entre les deux pays ouvrira la voie vers une coopération mutuellement avantageuse, notamment dans des domaines d’intérêt commun, ont souligné les responsables des deux parties.