Mme Boucetta s’entretient avec le directeur exécutif de la “Mekong River Commission”

vendredi, 4 octobre, 2019 à 17:29

Rabat- La Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), Mounia Boucetta s’est entretenue, vendredi à Rabat, avec le directeur exécutif de la “Mekong River Commission – MRC”, An Pich Hatda sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment la gestion des ressources hydriques, les énergies renouvelables et l’écotourisme.

Cette rencontre a été l’occasion de définir les moyens de renforcer la coopération et l’échange des expériences entre les deux parties dans plusieurs domaines d’intérêt commun, a déclaré M. Hatda à la MAP, soulignant que le partenariat liant la MRC et le Maroc représente une consécration de la coopération sud-sud.

Il a, dans ce sens, fait savoir que trois domaines de consolidation et de promotion de la coopération bilatérale ont été définis, à savoir la gestion des ressources hydriques, notamment le renforcement des capacités de la MRC dans le domaine de l’irrigation, à travers l’envoi au Maroc d’une délégation d’experts de la commission pour bénéficier de l’expérience marocaine en la matière.

Le deuxième domaine de coopération, a-t-il poursuivi, porte sur l’évaluation des capacités des énergies renouvelables dans le fleuve Mékong, particulièrement les énergies solaires et éoliennes, étant donné l’importante expérience du Maroc dans ce domaine.

Le troisième volet touche l’écotourisme, a dit M. Hatda, ajoutant que la MRC souhaite bénéficier de l’expérience marocaine dans ce sens, surtout dans le secteur de la formation touristique et la mise en avant des atouts touristiques des fleuves.

Pour sa part, Mme Boucetta a fait remarquer que le Maroc est le premier pays africain et arabe à nouer un partenariat avec la Mekong River Commission, notant que ce partenariat s’inscrit dans l’exécution des Hautes Orientations Royales concernant la diversification des partenaires et le développement de partenariats sud-sud et gagnant-gagnant.

Cette rencontre a permis de déterminer plusieurs domaines de coopération bénéfiques aux deux parties, notamment les énergies renouvelables, la gestion des ressources hydriques et l’écotourisme, a noté la ministre, faisant savoir que les deux parties se sont mises d’accord sur plusieurs propositions pratiques et concrètes qui devraient bénéficier à l’ensemble des Etats membres de cette commission.

Organisation gouvernementale créée le 5 avril 1995 sur la base du “comité du Mékong” présent depuis 1957, la Mekong River Commission comprend le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. La Chine et le Myanmar sont, depuis 1996, des partenaires du dialogue de la commission.

En juin 2017, le Maroc est devenu le premier pays arabe et africain à être un partenaire de la MRC.

Les axes de coopération entre le Maroc et la Commission, approuvés par les deux parties, portent sur le partage des expériences dans les domaines de l’irrigation, de l’atténuation des effets de la sécheresse, des énergies renouvelables, de l’exploitation optimale et de la gestion des ressources hydriques, en plus du tourisme rural.