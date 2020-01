Mme Bouchareb met en avant les efforts visant à soutenir le développement territorial dans la province d’Al Hoceima

lundi, 6 janvier, 2020 à 22:56

Al Hoceima- La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb, a mis en avant, lundi à Al Hoceima, les efforts soutenus menés par le ministère dans le but de soutenir davantage le développement territorial et la planification urbaine dans la province d’Al Hoceima.

S’exprimant lors d’une réunion tenue en présence du gouverneur de la province d’Al Hoceima, Farid Chourak et le président du directoire du groupe Al Omrane, Badr Kanouni, Mme Bouchareb a précisé que la contribution du ministère dans les projets relevant du programme “Al Hoceima Manarat Al Moutawassit”, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, a atteint environ 420 millions de dirhams (MDH), et vise principalement à soutenir la réhabilitation urbaine et à répondre aux défis auxquels fait face l’espace urbain de la province.