Mme El Mansouri tient une séance de travail avec la Fédération des industries des matériaux de construction

samedi, 16 avril, 2022 à 10:00

Rabat – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a tenu vendredi à Rabat une séance de travail avec le président de la Fédération des industries des matériaux de construction (FMC), David Toledano, accompagné des représentants des associations relevant de la FMC.

Cette séance de travail intervient dans le cadre de l’accompagnement du tissu économique à travers l’amélioration du climat des affaires et l’encouragement de l’investissement productif et s’inscrit dans la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI visant une relance économique durable, à travers l’accompagnement des partenaires professionnels, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville.

A cette occasion, Mme El Mansouri a insisté sur le rôle de la FMC et du secteur des matériaux de construction en général qui revêt une importance considérable dans l’industrie nationale, que ce soit en termes d’investissement ou de création d’emplois directs et indirects, ainsi que son lien avec les autres activités économiques et secteurs, notamment l’Habitat.

“Cette séance de travail constitue une occasion pour renforcer la coopération et le partenariat stratégique qui lient notre ministère et la Fédération des industries des matériaux de construction afin de donner un nouvel élan aux actions communes pour pouvoir mener à bien les différents projets du secteur visant à garantir un logement décent, de qualité et accessible prenant en compte le pouvoir d’achat des citoyens”, a souligné la ministre cité par le communiqué.

En effet, cette réunion a été une occasion pour Mme El Mansouri de présenter à la Fédération les dernières avancées en matière d’urbanisme et d’habitat.

“Nous menons aujourd’hui des réflexions visant à produire un nouveau programme de logement qui considère tous les enjeux actuels ainsi que les difficultés que rencontre l’écosystème. En parallèle, nous avons également initiés, durant les derniers six mois de ce mandat, plusieurs chantiers en matière d’urbanisme afin d’assouplir les procédures et faciliter l’investissement, en vue de mieux répondre aux objectifs définis par le Nouveau modèle de développement, notamment en matière de création d’emplois et d’amélioration d’attractivité des territoires”, a-t-elle relevé.

Pour leur part, les membres de la FMC ont salué les efforts déployés par le ministère pour maintenir des concertations permanentes avec la Fédération en vue de promouvoir le secteur des matériaux de construction. De même, ils ont soulevé les difficultés et les contraintes liées au développement du secteur, particulièrement la hausse des prix (énergie, transport et fret maritime), les baisses de la consommation, la concurrence déloyale de l’informel, la difficulté d’accès à la matière première …

Ils ont également mis en exergue les efforts déployés pour éviter les pénuries de certains matériaux et pour maitriser les répercussions sur les coûts, sachant que les matériaux de construction “Made in Morocco” couvrent plus de 90% des besoins nationaux.

A cet effet, la Fédération a sollicité l’appui du ministère notamment à la mise en place d’un écosystème qui rassemble les acteurs institutionnels et professionnels du secteur. Les membres du bureau ont aussi mis l’accent sur la nécessité du renforcement de l’application des normes techniques et le recours à la certification en tant que moyen de contrôle de conformité du respect des normes.

A ce titre, Mme El Mansouri a insisté le rôle que peut jouer le Code de la construction dans l’instauration des bases impératives à la promotion de la qualité dans la construction et à la lutte contre l’informel. Elle a aussi réitéré la disponibilité du ministère à appuyer le secteur des matériaux de construction, dans le cadre d’une approche participative à l’instar du mode de coopération instauré entre le ministère et les Fédérations professionnelles pour mener à bien les différents projets du secteur, conclut le communiqué.