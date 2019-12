Mme El Moussali expose les effets économique et social de la violence faite aux femmes

jeudi, 26 décembre, 2019 à 23:26

Rabat-La ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, Jamila El Moussali, a affirmé, jeudi à Rabat, que les coûts économique et social découlant de la violence faite aux femmes entravent le développement au Maroc.

Dans une allocution prononcée lors de la clôture de la 17e campagne nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, tenue sous le thème: “la jeunesse, un partenaire pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles”, Mme El Moussali a relevé que la violence à l’égard de la femme ébranle l’équilibre de celle-ci et impacte négativement sa productivité, soulignant que la lutte contre ce phénomène vise à renforcer et à promouvoir la capacité d’engagement de la gent féminine.