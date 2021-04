Mme El Moussali met en avant l’approche adoptée par le Maroc pour limiter l’impact du Coronavirus sur les catégories sociales vulnérables

lundi, 5 avril, 2021 à 22:34

Le Caire – La ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, Jamila El-Moussali a mis en avant, lundi lors d’une conférence arabe, l’approche proactive que le Maroc a adoptée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour limiter l’impact de la pandémie du Coronavirus sur les catégories sociales vulnérables, en particulier les enfants.

Intervenant lors de la cinquième Conférence arabe de haut niveau sur les droits de l’enfant, tenue par visioconférence sous le thème “Meilleures pratiques pour protéger les enfants de la pandémie Covid-19”, Mme El-Moussali a souligné que le Maroc a été touché, comme tous les autres pays arabes, par les effets de la pandémie qui a impacté les secteurs économique et social et influé la santé et la psychologie des enfants et de leurs familles.