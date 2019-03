Mme El Ouafi met en avant à New York les réalisations du Maroc en matière d’adaptation au changement climatique

Nations-Unies (New York)-La Secrétaire d’Etat chargée du développement durable, Nezha El Ouafi, a mis en avant, mercredi au siège des Nations-Unies à New York, les efforts et politiques d’adaptation au changement climatique initiés par le Maroc pour renverser la cadence de ce phénomène, qui est aujourd’hui “une réalité” dans le Royaume.