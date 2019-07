Le modèle traditionnel de l’école marocaine n’accompagne pas les transformations sociétales (M. Samadi)

Rabat – Le Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi a indiqué, lundi à Rabat, que le modèle traditionnel de l’école marocaine demeure inchangé et statique et n’a pas accompagné les transformations sociétales.