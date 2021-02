N’Djamena : Le Maroc et le Tchad examinent les moyens de développer leurs relations bilatérales

mardi, 16 février, 2021 à 14:32

N’Djamena – Les moyens de développer les relations maroco-tchadiennes, notamment dans les domaines de la culture, du transport aérien et de l’investissement, ont été au centre d’entretiens, mardi à N’Djamena, entre le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani et le ministre d’État, ministre-secrétaire général à la Présidence de la République du Tchad, Kalzeubé Payimi Deubet.

A cette occasion, M. El Otmani a exprimé l’appréciation du Maroc des positions tchadiennes en faveur de la cause nationale, tout en saluant la convergence des positions des deux pays au sein de l’Union africaine.

Pour sa part, le ministre tchadien s’est félicité du soutien constant du Maroc aux pays de la région du Sahel, remerciant le Royaume pour sa participation active aux travaux du sommet des chefs d’État du G5 Sahel, tenu à N’Djamena.

En ouverture des travaux de ce sommet, M. El Otmani, représentant SM le Roi Mohammed VI, a souligné que le Royaume du Maroc, fort de ses liens historiques avec les pays du Sahel et fidèle à sa mission d’acteur engagé pour la sécurité et la stabilité en Afrique, renouvelle son implication solidaire avec les cinq pays du Sahel et le reste des pays de la région, dans l’objectif de faire face ensemble aux dangers qui menacent leur avenir et celui de toute la région.