Niamey : 47è session du conseil des ministres des AE de l’OCI avec la participation du Maroc

vendredi, 27 novembre, 2020 à 19:50

Niamey – Les travaux de la 47è session du Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) ont débuté, vendredi à Niamey, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette session par une délégation conduite par la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi et composée notamment de l’ambassadeur du Maroc au Niger, Allal El Achab et du représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l’OCI, Abdallah Babbah.

A l’ordre du jour de cette session de deux jours, tenue sous le thème “unis contre le terrorisme, pour la paix et le développement”, figurent notamment l’élection des membres du bureau du conseil, la passation de la présidence du Conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI entre les Emirats arabes Unis et le Niger et l’adoption de projets de résolutions.

Ce conclave sera marqué par l’élection des membres de la Commission Permanente Indépendante des Droits de l’Homme (CPIDH) de l’OCI et la tenue d’une séance de brainstorming sur les défis sécuritaires et humanitaires auxquels font face les pays du Sahel, membres de l’Organisation de la coopération islamique.