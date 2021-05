Le nouveau modèle de développement, une vision d’avenir pour le Maroc d’ici 2035 (M. El Otmani)

mercredi, 26 mai, 2021 à 8:17

Fès – Le rapport sur le nouveau modèle de développement offre une vision d’avenir qui devrait servir de fondement des programmes futurs du Maroc d’ici 2035, a affirmé, mardi, le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa participation à la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement, dont une copie a été présentée à SM le Roi Mohammed VI par le président de ladite Commission, M. El Otmani a indiqué que les acteurs politiques, économiques et de la société civile “disposent désormais des bases et des outils à adopter pour réaliser les objectifs du Maroc des compétences, du développement, de la justice sociale et du développement durable”.

Le Chef du gouvernement a ainsi évoqué un “moment historique tellement les Marocains ont attendu longtemps le nouveau modèle de développement”.

La rénovation du modèle de développement constitue une nouvelle étape dans la consolidation du projet de société mené sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il ajouté. Elle est également appelée à renforcer l’attachement aux valeurs de citoyenneté positive et active, aussi bien que le sentiment d’appartenance à une nation et l’affirmation de la personnalité historique et culturelle marocaine, riche de son histoire millénaire, de sa tradition d’ouverture et de ses composantes multiples.

Ainsi, conformément à la mission qui lui a été confiée, la Commission a su adopter une approche multidimensionnelle et opérer un cadrage rigoureux de ses travaux. Elle a notamment pu explorer les nouveaux enjeux et inflexions induits par la pandémie de Covid-19, dans une multitude de domaines stratégiques comme la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’énergie, le développement industriel et touristique.