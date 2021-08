De nouveaux ambassadeurs présentent à M. Bourita les copies figurées de leurs lettres de créance

lundi, 23 août, 2021 à 19:41

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, récemment, de nouveaux ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de leurs pays au Maroc.

Il s’agit de Mme Seynabou Dial, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçue ce lundi, M. Ivan Bauer, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Serbie auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçu le 10 août.

Il s’agit également de M. Chung Keeyong, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Corée auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçu le 04 août et, enfin, de M. Nontawat Chandrtri, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçu le 26 juillet dernier.