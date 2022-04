Le nouvel ambassadeur de Colombie présente à M. Bourita les copies figurées de ses lettres de créance

mercredi, 6 avril, 2022 à 16:20

Rabat – Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, mercredi, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Colombie, M. José Salazar Acosta, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en tant que représentant de son pays au Maroc.

M. Bourita a également reçu M. Jean Senahoun et Mme Speciose Hakizimana, venus lui présenter leurs lettres de nomination en tant que nouveaux représentants au Maroc de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), respectivement.