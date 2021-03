Ouarzazate est une destination touristique de renommée nationale et internationale (Mme Fettah Alaoui)

mardi, 2 mars, 2021 à 21:32

Ouarzazate – Ouarzazate est une destination touristique de renommée nationale et internationale, a souligné, mardi, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Cette province possède des potentialités variées, dont celles liées à ses espaces naturels ou à son patrimoine culturel, notamment ses Ksours, Kasbahs, métiers de l’artisanat et son industrie cinématographique, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la presse à l’issue d’une visite à des institutions cinématographiques et au complexe de l’artisanat de Ouarzazate.

Mme Fettah Alaoui a précisé que Ouarzazate accueille le plus grand studio de cinéma du Royaume, mettant l’accent sur la convergence entre cinéma et tourisme.

“Il s’agit de la raison pour laquelle nous œuvrons avec le ministère de la Culture pour une mobilisation collective visant à mieux promouvoir les potentialités –de Ouarzazate- dans le domaine cinématographique”, a-t-elle fait savoir.

La ministre a mis en exergue les efforts fournis par plusieurs partenaires et départements pour faire connaitre le patrimoine culturel des oasis, Ksours et kasbahs, rappelant, à cet égard, l’action conjointe accomplie dans le but de créer des circuits touristiques autour de ce patrimoine et de faire leur promotion sur les plans national et international.

Mme Fettah Alaoui s’est félicitée des efforts déployés aussi par les autorités locales dans l’objectif de dépasser la crise sans précédent provoquée par la pandémie du Covid-19 et son impact sur le tourisme et l’artisanat, ainsi que de renouer prochainement avec une activité touristique de masse.

Mme Fettah Alaoui a effectué une visite à la Kasbah de Taourirt, en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Yahdih Bouchaab, du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abderrazak Mansouri, et de plusieurs responsables locaux.

La ministre s’est rendue au complexe de l’artisanat de Ouarzazate qui accueille plusieurs coopératives actives dans différents métiers de l’artisanat.

Elle a visité, en outre, le musée du cinéma de la ville qui expose des œuvres d’art et des décors exploités durant le tournage de plusieurs productions cinématographiques internationales à Ouarzazate.

Une visite a été effectuée, dans le même cadre, à l’un des studios de cinéma de la Ouarzazate.