Ouverture à Nouakchott du 49è Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI avec la participation du Maroc

jeudi, 16 mars, 2023 à 13:23

Nouakchott – Les travaux de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) se sont ouverts, jeudi à Nouakchott, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette session, organisée sous le thème “La modération est la base de la sécurité et de la stabilité”, par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

La délégation comprend également MM. Hamid Chabar, ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Fouad Akhrif, Directeur du Machrek, du Golfe et des Organisations Arabes et Islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Abdelali Al-Jahed et El Hassan Badri, respectivement chef de Division des Organisations arabes et islamiques et chef du service de l’OCI au ministère, ainsi que Othman Rehhou, adjoint du délégué permanent du Royaume auprès de l’OCI.

La session de deux jours, à laquelle assiste le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui, examine un grand nombre de questions, notamment la cause palestinienne.

En outre, les participants à la réunion discutent de l’évolution de la situation en Afghanistan et dans la région du Sahel, ainsi que des minorités et des communautés musulmanes dans les pays non membres de l’OCI.

La réunion porte également sur les efforts continus dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, ainsi que le phénomène de l’islamophobie.