Ouverture à Rabat de la 1ère réunion régionale dédiée à l’élaboration du plan de mise en œuvre de la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme

jeudi, 24 novembre, 2022 à 14:01

Rabat – Les travaux de la première réunion régionale consacrée à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la stratégie régionale arabe de lutte contre le terrorisme, approuvée en mars 2022 par le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, ont démarré jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette réunion de deux jours examinera les mesures visant à prévenir et à lutter contre le terrorisme au niveau de la région arabe en vue de les inclure dans le plan exécutif de la stratégie régionale arabe de lutte contre le terrorisme, ainsi que les programmes opérationnels y afférents sur plusieurs thèmes, notamment la lutte contre l’utilisation d’Internet à des fins terroristes et la protection des structures vitales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ces programmes concernent également la lutte contre le phénomène des combattants terroristes étrangers, le renforcement de la sécurité des ports et des frontières et la consolidation des mesures de coopération internationale sur les questions pénales.

La réunion abordera, par ailleurs, le développement et le renforcement des capacités des États membres dans le domaine de la lutte contre le terrorisme aux niveaux national, arabe et international, à travers l’organisation de cours de formation, ateliers et séminaires scientifiques, ainsi que la création de commissions mixtes spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, poursuit le communiqué.

Le choix du Maroc pour la tenue de cette première réunion régionale reflète la confiance et l’estime dont jouit le Royaume auprès de ses partenaires régionaux et internationaux en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et des violences extrémistes, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Cette réunion intervient quelque jours après la tenue en Algérie du 31ème Sommet de la Ligue arabe qui avait appelé à tirer profit de l’expérience marocaine dans le domaine de la lutte antiterroriste. Le Sommet a appelé notamment à continuer à tirer profit des expériences et services de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams Mourchidines et Mourchidates au Royaume du Maroc.

Lors de leur dernier Sommet, les dirigeants arabes ont aussi salué la mise en place au Maroc du Bureau du programme de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique. Ouvert en juin 2021, le Bureau oeuvrera au développement et à l’exécution des programmes adoptés, qui visent en premier lieu à développer et à renforcer les capacités et les compétences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne la sécurité et la gestion des frontières, les enquêtes et les poursuites, l’administration des établissements pénitentiaires et la requalification et la réinsertion.

Cette réunion est organisée par le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’intérieur et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, avec la participation de représentants des ministères de l’intérieur de 15 pays arabes membres de la Ligue des États arabes, en l’occurrence le Royaume hachémite de Jordanie, les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn, la République de Djibouti, le Royaume d’Arabie saoudite, la République du Soudan, la République fédérale de Somalie, le Sultanat d’Oman, l’État de Palestine, l’État du Koweït, la République libanaise, la Libye, la République arabe d’Égypte, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie, ainsi que des représentants de l’Université arabe Naïf des sciences de la sécurité, le bureau arabe de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme et le Bureau de l’ONU pour la Lutte contre le terrorisme.