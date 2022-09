Ouverture à Rabat de la 6ème session de la réunion des Directeurs généraux et des Directeurs de la Protection civile des pays africains

mardi, 13 septembre, 2022 à 13:06

Rabat – La 6ème session de la réunion des Directeurs généraux et des Directeurs de la Protection civile des pays africains s’est ouverte, mardi à Rabat, avec pour but de renforcer la coopération et la mutualisation des moyens entre les membres de l’Organisation internationale de la Protection civile (OIPC).