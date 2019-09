Participation distinguée du Maroc à New York au 2ème Forum des collectivités locales et régionales

mardi, 24 septembre, 2019 à 23:22

Une forte délégation marocaine a pris part, mardi, au 2ème Forum des collectivités locales et régionales, organisé à l’initiative des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et les systèmes des Nations Unies.

Co-parrainé par le Royaume, cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le cadre de l’organisation du Sommet des Etats sur les Objectifs du développement durable (ODD), auquel ont pris part un grand nombre de dirigeants mondiaux ayant assisté au sommet des Nations Unies sur le développement durable, et ce pour la première fois depuis l’adoption de l’Agenda 2030.

L’objectif de ce forum, organisé en partenariat avec le Cameroun, est de mettre en évidence le rôle des collectivités locales et régionales dans l’implémentation des agendas mondiaux et de suivre et d’examiner de manière exhaustive les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le Royaume a été représenté à cette rencontre par les ministères de l’Intérieur, de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, ainsi que par des maires de plusieurs villes, dans un signe de l’adhésion pleine à la dynamique mondiale pour la réalisation des ODD.

A travers la participation à cet évènement, marqué par la présence de plus de 100 représentants des collectivités locales et régionales pour lancer le troisième rapport des collectivités locales et régionales intitulé “vers l’implémentation des objectifs de développement durable (ODD)”, le Maroc confirme son rôle en tant que leader en Afrique, notamment en matière de déconcentration, de planification et de gouvernance urbaine.

Le forum se décline en trois sessions dédiées “aux actions pour le climat en lien avec l’agenda 2030”, aux “bonnes pratiques en matière de territorialisation des ODD” et aux “engagements pouvant aider à atteindre les ODD”.

Cette rencontre s’inscrit dans l’effort soutenu de la communauté internationale en vue d’adopter officiellement un nouveau programme de développement, pour la promotion de la prospérité et du bien-être pour tous, ainsi que d’évaluer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs fixés.

Selon les Nations Unies, les objectifs de développement durable donnent la marche à suivre pour un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels l’humanité est confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.