La participation du Maroc au sommet du Mouvement des non alignés à Bakou s’inscrit dans le cadre de l’attachement du Royaume aux principes fondateurs de l’organisation

vendredi, 25 octobre, 2019 à 18:56

Bakou- La participation du Maroc au 18ème sommet du Mouvement des pays non alignés, qui se tient à Bakou en Azerbaïdjan, s’inscrit dans le cadre de l’attachement du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux principes fondateurs du Mouvement des non alignés pour un multilatéralisme solidaire, juste et équitable, a affirmé vendredi, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Mohcine Jazouli.

Le ministre délégué, qui conduit la délégation marocaine participant au sommet, a souligné dans une déclaration à la MAP que la participation du Maroc intervient dans “un contexte international assez complexe qui invite les Etats membres du plus grand groupement après les Nations unies à réfléchir sur des approches innovantes pour apporter des réponses collectives aux défis du monde contemporain”.

M. Jazouli a relevé que la participation du Royaume constitue “une nouvelle occasion pour affirmer la pertinence des principes du Non Alignement et l’importance d’un travail collectif d’introspection pour que ces principes soient adaptés à un monde multipolaire et à des défis multidimensionnels complexes nécessitant des approches innovantes pour apporter des réponses collectives à ces défis”.

Ce sommet, organisé sous le thème “Respect des principes de Bandung afin d’apporter une réponse concertée et adaptée aux défis du monde contemporain”, constitue “une opportunité pour les 120 Etats membres du Mouvement de partager leurs vues et leurs approches sur les questions internationales d’intérêt commun, mais aussi une occasion de réaffirmer leur attachement aux 10 principes de Bandung, notamment le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale”, a souligné M. Jazouli.

Le ministre délégué a également souligné que ce sommet constitue une occasion pour la délégation marocaine de “rappeler les efforts exclusifs déployés par le Secrétaire général des Nations unies pour relancer le processus politique visant à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique durable qui repose sur le compromis au différend régional autour du Sahara marocain, conformément aux Résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007”.

Le Maroc présentera également lors du sommet “les derniers développements au niveau des Nations unies, notamment la tenue des deux tables rondes de Genève avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du +polisario+, et la demande du Secrétaire général de l’ONU aux quatre participants de rester engagés dans le processus dans un esprit de réalisme et de compromis jusqu’à son aboutissement”, a indiqué M. Jazouli.

Le Maroc est représenté au 18ème sommet du Mouvement des non alignés par une importante délégation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, composée de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Azerbaïdjan, M. Adil Embarch, du Directeur des Nations unies et des Organisations internationales, M. Redouane Houssaini, et du Directeur de la Coopération multilatérale et des affaires économiques internationales, M. Abdellah Mellouk.