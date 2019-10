Passation des pouvoirs entre MM. Rachid Talbi Alami et Mohamed Laâraj et leur successeur El Hassan Abyaba

jeudi, 10 octobre, 2019 à 19:43

La cérémonie de passation des pouvoirs entre M. El Hassan Abyaba, que SM le Roi Mohammed VI a nommé ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, et ses deux prédécesseurs, respectivement dans les départements du Sport et de la Jeunesse, Rachid Talbi Alami, et de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, s’est déroulée jeudi à Rabat.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette cérémonie, M. Abyaba s’est dit fière de la confiance royale placée en lui, soulignant l’importance de la culture, de la jeunesse et du sport comme étant des départements appelés à promouvoir la citoyenneté.

Il a relevé que son ministère devra contribuer à la mise en œuvre des grandes réformes auxquelles a appelé Sa Majesté le Roi dans le dernier discours du Trône, d’autant plus que ce remaniement gouvernemental s’inscrit dans une logique de promotion de l’économie marocaine et de dynamisation des secteurs de production.

M. Abyaba a affirmé que la fusion des deux secteurs de la culture et de la jeunesse et des sports rentre dans le cadre d’une nouvelle approche sectorielle qui vise à encadrer les jeunes à travers la culture, le sport et l’art en vue de renforcer la citoyenneté et l’appartenance à un pays fort de sa démocratie et de ses institutions.

“Nous sommes déterminés à faire de ce secteur une forte locomotive et une tribune pour favoriser l’expression des jeunes et mettre en exergue leurs talents”, a-t-il assuré.

S’exprimant à cette occasion, M. Talbi Alami a tenu à féliciter son successeur pour la confiance placée en lui par SM le Roi, notant que le secteur de la jeunesse et des sports est un secteur vivant destiné à toutes les catégories de la société, spécialement les jeunes.

Il a tenu à féliciter en particulier les cadres du ministère pour leur engagement, leur dévouement et leur altruisme, notamment lors de la 12ème édition des Jeux africains organisés par le Maroc du 19 au 31 août dernier.

Pour sa part, M. Laâraj a félicité le nouveau ministre pour la confiance placée en lui par SM le Roi en lui confiant la gestion d’un secteur aussi vital que stratégique, en l’occurrence celui de la culture.

Il a également loué les compétences du nouveau ministre, un professeur universitaire et chercheur académique qui ne manquera pas d’insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la culture, auquel la Constitution de 2011 a consacré une place de choix, a souligné M. Laaraj.