La pertinence des réformes gouvernementales ont permis d’améliorer l’économie nationale (président du RNI)

dimanche, 16 juillet, 2023 à 13:56

Nador – La pertinence des réformes gouvernementales ont permis d’améliorer l’économie nationale au regard d’un contexte marqué notamment par la sécheresse, le déficit pluviométrique, en plus de la crise économique mondiale et les niveaux élevés d’inflation, a souligné, samedi à Nador, le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Bien que l’Exécutif agisse en fonction des priorités (Santé, emploi et éducation), il devrait se pencher sur des problématiques relatives à d’autres secteurs, a fait savoir M. Akhannouch en s’adressant aux élus RNIstes de la région de l’Oriental à l’occasion de leur Forum régional, en présence de plusieurs dirigeants du parti de la colombe.

“Grâce à ces réformes, les indicateurs économiques se sont améliorés, le déficit budgétaire a été maîtrisé, d’autant plus que les rapports du Fonds monétaire international (FMI) et d’un ensemble d’organisations internationales ont salué les équilibres macroéconomiques de notre pays”, s’est-il félicité, notant que ces réalisations positives seront ressenties par les citoyens à partir des mois et des années à venir.

S’attardant sur les réalisations du gouvernement dans la région de l’Oriental, M. Akhannouch a fait état de 10 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements pour le secteur agricole, ainsi que la création du port de Nador West Med, lequel entraînera une transformation majeure sur les plans logistique et industriel.

Mettant en avant les projets structurants de la région de l’Oriental, il a précisé que la région connaîtra une série d’investissements notamment le complexe sportif de Nador, l’autoroute reliant Guercif à Nador, et la station de dessalement d’eau de Nador, se disant “très optimiste” quant au développement de cette région.

Dans la foulée, le président du RNI n’a pas manqué de remercier les élus du parti qui sont bien appréciés auprès des citoyens, et ce grâce au travail acharné et la crédibilité dont ils jouissent localement, les exhortant à tout mettre en œuvre pour promouvoir l’honnêteté à même d’être à la hauteur et décrocher de bons résultats lors des prochaines élections.

“Notre parti travaille sérieusement et n’a pas quitté l’arène”, a-t-il dit, ajoutant que le parti de la colombe n’a pas été créé pour se réunir tous les cinq ans. De même, il vit actuellement une dynamique visant l’élaboration d’un processus de développement basé sur une approche participative.

De son côté, le président de la Fédération nationale des élus du RNI, Abdellah Ghazi, a souligné le caractère important de ce forum, qui se veut un exercice pour les élus, faisant observer que le rôle du parti ne se limite pas à octroyer des accréditations aux élus lors des élections, mais les accompagner ensuite.

Le coordinateur régional du RNI à l’Oriental, Mohamed Aujjar a indiqué, quant à lui, que les 800 élus du parti adhèrent pleinement à la promotion de l’honnêteté et l’intégrité à même d’établir les fondements d’une nouvelle pratique politique, notant que les militants de la région soutiennent le gouvernement d’Aziz Akhannouch, dans ses initiatives et projets de réforme.

Fustigeant, par ailleurs, les manœuvres destructrices visant à nuire aux intérêts du Maroc, M. Aujjar a fait savoir que des habitants de la région de l’Oriental sont conscients et mobilisés pour faire face à ces immondes complots.

Les ateliers de ce Forum régional ont été articulés autour de quatre thématiques portant notamment sur “Les Marocains du monde, une force économique et un levier de développement”, “Les collectivités territoriales entre le cadre constitutionnel et les dispositions des lois organiques”, “La région de l’Oriental : la création d’emplois passe par la promotion des investissements et du soutien au climat des affaires” et ” Le rôle des collectivités territoriales dans la dynamisation et le développement de l’économie rurale”.