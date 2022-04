La place de la société civile a motivé le développement d’une nouvelle stratégie visant sa capacitation (M. Baitas)

Rabat – La place accordée à la société civile a motivé le développement d’une nouvelle stratégie visant sa capacitation, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Présentant un exposé lors du conseil de gouvernement sur les différents aspects de l’appui au partenariat entre l’État et la société civile, M. Baitas a souligné que cette stratégie repose sur cinq axes fondamentaux.

Lors d’un point de presse au terme du Conseil, le ministre délégué à expliqué que le premier axe consiste à mettre en place et à coordonner des politiques publiques dédiées à la promotion de la société civile, alors que le 2ème a trait à la promotion du développement organisationnel et structurel des associations de la société civile.

Le 3ème axe se rapporte à la consolidation du partenariat entre l’État et la société civile à travers le renforcement et la diversification du soutien public destiné aux associations, tandis que le 4ème porte sur l’accélération de l’achèvement et de la mise à niveau de l’arsenal juridique relatif à la société civile, a-t-il ajouté.

Le 5ème et dernier axe entend, lui, encourager la digitalisation comme pilier principal du développement de la société civile.

La mise en œuvre de cette stratégie permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives de soutien au partenariat entre l’État et les associations de la société civile, a poursuivi M. Baitas.