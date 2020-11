PLF-2021: Concilier une triple nécessité (M. Benchaâboun)

jeudi, 26 novembre, 2020 à 20:22

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la Santé ont appelé les élèves, étudiants, stagiaires et tous les cadres pédagogiques et administratifs exerçant dans les établissements scolaires et universitaires et instituts de formation des secteurs public et privé à veiller au respect strict, régulier et optimal des mesures sanitaires et gestes barrières figurant dans le protocole sanitaire.