Le PLF2020 aspire à renforcer la confiance entre l’Etat et le citoyen (M. Benchaâboun)

mardi, 22 octobre, 2019 à 21:37

Rabat- Le Projet de loi de finances (PLF) 2020 prévoit une panoplie de dispositions à même de renforcer la confiance établie entre l’Etat et les citoyens, à travers l’impulsion d’une nouvelle dynamique à l’investissement et le soutien de l’entreprise, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.